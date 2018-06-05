21:42
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

МИД предостерегает украинцев от поездки в одну из стран Центральной Америки: названа причина

109 Читати новину українською
МИД советует украинцам не ехать в Гватемалу, из-за извержения вулкана
МИД советует украинцам не ехать в Гватемалу, из-за извержения вулкана / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от поездок в Гватемалу из-за извержения вулкана Фуэго, из-за которого погибло более полусотни человек.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Читайте также: Лава накрыла деревни, сжигая дома и людей: в Гватемале число жертв возросло до 62 человек

В связи с извержением вулкана Фуэго, который расположен на расстоянии 40 километров от столицы Гватемалы, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения указанного региона, проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения Гватемалы,
– говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали украинцев отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации. В частности, стоит быть бдительными с расписанием движения авиационного транспорта, который может претерпевать изменения в связи с прекращением работы международного аэропорта "Аурора" в столице страны.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Мексиканских Соединенных Штатах (в консульский округ которого входит Республика Гватемала) по телефону "горячей линии" (+52155) 1451-4776, адрес электронной почты [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]", – добавили в МИД.

Напомним, недавно в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, который является одним из самых активных в Центральной Америке. Это уже его второе извержение за этот год.

Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие МИД Украины Стихийный бедствия извержение вулкана
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов
сегодня, 21:01 Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов
450
Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх
сегодня, 19:40 Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх
211
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
сегодня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
209
ЧМ-1930 по футболу: первые герои и "убийцы", подкупы и пистолетный салют
сегодня, 20:01 ЧМ-1930 по футболу: первые герои и "убийцы", подкупы и пистолетный салют
116
Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
сегодня, 19:02 Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
Яніна Ткачук 321
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук