МИД предостерегает украинцев от поездки в одну из стран Центральной Америки: названа причина

Министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от поездок в Гватемалу из-за извержения вулкана Фуэго, из-за которого погибло более полусотни человек.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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В связи с извержением вулкана Фуэго, который расположен на расстоянии 40 километров от столицы Гватемалы, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения указанного региона, проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения Гватемалы,

– говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали украинцев отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации. В частности, стоит быть бдительными с расписанием движения авиационного транспорта, который может претерпевать изменения в связи с прекращением работы международного аэропорта "Аурора" в столице страны.



"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Мексиканских Соединенных Штатах (в консульский округ которого входит Республика Гватемала) по телефону "горячей линии" (+52155) 1451-4776, адрес электронной почты [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]", – добавили в МИД.

Напомним, недавно в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, который является одним из самых активных в Центральной Америке. Это уже его второе извержение за этот год.