Лава накрыла деревни, сжигая дома и людей: в Гватемале число жертв возросло до 62 человек

Количество погибших из-за извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек.

Об этом сообщает BBC.

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Извержение вулкана Фуэре – крупнейшее за последнее столетие в Гватемале. Вулканическая лава вытекла из своего русла и направилась к селу, уничтожая дома и сжигая людей на своем пути.

По информации агентства по стихийным бедствиям Гватемалы, еще десятки людей пропали без вести. Президент Джимми Моралес объявил трехдневный национальный траур.

Напомним, вулкан Фуэго является одним из самых активных в Центральной Америке. Это уже второе извержение за этот год.