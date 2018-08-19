В Гвинейском заливе исчез танкер с 17 грузинскими моряками

Танкер Pantelena IMO 9321469 исчез у западного побережья Африки в Гвинейском заливе. На борту находились 17 граждан Грузии. Последний раз танкер выходил на связь 14 августа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Грузии.

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Танкер Pantelena IMO 9321469 перевозил нефть, на борту было 17 грузинских моряков. Он не выходит на связь уже пять дней, в последний раз он находился в Гвинейском заливе,

– говорится в сообщении.

Добавляется, что судно ходит под флагом Панамы. Обстоятельства его исчезновения выясняют в министерстве экономики, агентстве морского транспорта и МИД Грузии.



Также расследованием исчезновения судна занимается судостроительная компания Lotus Shipping из Греции.