В Гвинейском заливе исчез танкер с 17 грузинскими моряками
Танкер Pantelena IMO 9321469 исчез у западного побережья Африки в Гвинейском заливе. На борту находились 17 граждан Грузии. Последний раз танкер выходил на связь 14 августа.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Грузии.
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Танкер Pantelena IMO 9321469 перевозил нефть, на борту было 17 грузинских моряков. Он не выходит на связь уже пять дней, в последний раз он находился в Гвинейском заливе,
– говорится в сообщении.
Добавляется, что судно ходит под флагом Панамы. Обстоятельства его исчезновения выясняют в министерстве экономики, агентстве морского транспорта и МИД Грузии.
Также расследованием исчезновения судна занимается судостроительная компания Lotus Shipping из Греции.
Источник: 24 Канал
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