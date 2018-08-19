У Гвінейській затоці зник танкер з 17 грузинськими моряками
Танкер Pantelena IMO 9321469 зник біля західного узбережжя Африки в Гвінейській затоці. На борту перебували 17 громадян Грузії. Востаннє танкер виходив на зв'язок 14 серпня.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС Грузії.
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Танкер Pantelena IMO 9321469 перевозив нафту, на борту було 17 грузинських моряків. Він не виходить на зв'язок вже п'ять днів, в останній раз він перебував у Гвінейській затоці,
– йдеться в повідомленні.
Додається, що судно ходить під прапором Панами. Обставини його зникнення з'ясовують у міністерстві економіки, агентстві морського транспорту та МЗС Грузії.
Також розслідуванням зникнення судна займається суднобудівна компанія Lotus Shipping з Греції.
Джерело: 24 Канал
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