У Гвінейській затоці зник танкер з 17 грузинськими моряками

Танкер Pantelena IMO 9321469 зник біля західного узбережжя Африки в Гвінейській затоці. На борту перебували 17 громадян Грузії. Востаннє танкер виходив на зв'язок 14 серпня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС Грузії.

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Танкер Pantelena IMO 9321469 перевозив нафту, на борту було 17 грузинських моряків. Він не виходить на зв'язок вже п'ять днів, в останній раз він перебував у Гвінейській затоці,

– йдеться в повідомленні.

Додається, що судно ходить під прапором Панами. Обставини його зникнення з'ясовують у міністерстві економіки, агентстві морського транспорту та МЗС Грузії.

Також розслідуванням зникнення судна займається суднобудівна компанія Lotus Shipping з Греції.