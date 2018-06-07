В Харькове третий день подряд "минируют" пять бизнес-центров

В среду, 7 июня, в полицию Харькова в очередной раз за последние три дня поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки в пяти бизнес-центрах.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

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"Информация о том, что в пяти зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 7 июня около 10:50 часов. Указано, что заминировані помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском. Тех самых, которые уже проверяли из-за "заминирования" 5 и 6 июня. Однако проверка все равно будет производиться, сколько нужно, потому что это угроза жизни людей", – отметили правоохранители.

В сообщении говорится, что на место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Сейчас проверка продолжается. Также информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 о ложное сообщение об угрозе для людей с санкцией лишения свободы от 2 до 6 лет.