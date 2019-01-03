В Харькове жестоко убили двух иностранных студенток

Сотрудники полиции нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти в одной из харьковских квартир на улице Валентиновской.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харькова.

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3 января в отделение полиции обратился 19-летний парень с просьбой найти его подруг, с которыми он вместе учится в университете. По его словам, студентки 31 декабря 2018 года перестали отвечать на телефонные звонки.

Правоохранители нашли тела девушек в съемной квартире Харькова

Прибыв на место происшествия, в съемной квартире сотрудники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Следователи пытаются установить обстоятельства происшествия, свидетелей и разыскать причастных к убийству,

– отметили в пресс-службе.

Как отметили в местном издании NewsRoom, студентки были из Турции, а нашли их с перерезанными горлами. Также, по их информации, одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня – гражданин Турции якобы преследовал девушку. Сейчас силовики разыскивают и его.

В Харькове убили двух иностранных студенток