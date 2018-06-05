В Харьковской области нашли повешенным активиста: правозащитник подозревает убийство
В Чугуеве на Харьковщине 5 июня нашли повешенным юного экоактивиста из поселка Эсхар Николая Бычко.
Об этом в Facebook написал правозащитник Роман Лихачев.
По его словам, Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара". Он неоднократно поднимал проблему загрязнения местных водоемов, а 16 мая написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.
Самоубийство инсценировано грубо и цинично, могу привести массу доказательств, и пофигизм полиции подсказывает, что все спишут на скорую руку и на тормозах,
– добавил правозащитник.
По словам Лихачева, Бычка он знал лично, ибо тот советовался с ним относительно общественной деятельности.
Как отмечает УП, в полиции подтвердили факт гибели молодого человека 1994 года рождения. Правоохранители рассказали, что тело нашли в лесу без признаков насильственной смерти. Производство открыли по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".