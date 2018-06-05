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В Харьковской области нашли повешенным активиста: правозащитник подозревает убийство

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Николай Бычко
Николай Бычко / Фото з соцсетей

В Чугуеве на Харьковщине 5 июня нашли повешенным юного экоактивиста из поселка Эсхар Николая Бычко.

Об этом в Facebook написал правозащитник Роман Лихачев.

По его словам, Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара". Он неоднократно поднимал проблему загрязнения местных водоемов, а 16 мая написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.

Самоубийство инсценировано грубо и цинично, могу привести массу доказательств, и пофигизм полиции подсказывает, что все спишут на скорую руку и на тормозах, 
– добавил правозащитник.

По словам Лихачева, Бычка он знал лично, ибо тот советовался с ним относительно общественной деятельности.

Как отмечает УП, в полиции подтвердили факт гибели молодого человека 1994 года рождения. Правоохранители рассказали, что тело нашли в лесу без признаков насильственной смерти. Производство открыли по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".

Теги: Криминальные новости Новости Украины Жертвы Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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