В Харьковской области нашли повешенным активиста: правозащитник подозревает убийство

В Чугуеве на Харьковщине 5 июня нашли повешенным юного экоактивиста из поселка Эсхар Николая Бычко.

Об этом в Facebook написал правозащитник Роман Лихачев.

По его словам, Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара". Он неоднократно поднимал проблему загрязнения местных водоемов, а 16 мая написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.

Самоубийство инсценировано грубо и цинично, могу привести массу доказательств, и пофигизм полиции подсказывает, что все спишут на скорую руку и на тормозах,

– добавил правозащитник.

По словам Лихачева, Бычка он знал лично, ибо тот советовался с ним относительно общественной деятельности.

Как отмечает УП, в полиции подтвердили факт гибели молодого человека 1994 года рождения. Правоохранители рассказали, что тело нашли в лесу без признаков насильственной смерти. Производство открыли по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".