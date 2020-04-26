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      В Херсоне фермеры протестуют против закрытия рынков: фото, видео

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      Более 300 фермеров Херсонщины вышли на акцию протеста. Митингующие выступают против закрытия рынков, ведь от этого теряют свой заработок.

      Протестующие собрались на Антоновском мосту, расположенном на въезде в Херсон. Об этом рассказала корреспондентка 24 канала, которая находилась на месте событий.

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      Более 300 аграриев из сел области перекрыли трассу, и протестуют против закрытия рынков на время карантина.

      Журналистка отметила, что сначала люди мирно стояли возле трассы, впрочем после того, как мимо митингующих проехал автомобиль торговой сети "АТБ", они вышли на пешеходный переход, и заблокировали движение на дороге. Известно, что аграрии забросали машину огурцами.

      На акции протеста также присутствовали правоохранители, они отметили, что все задокументируют. По словам корреспондента, акция протеста продолжается мирно, нет агрессивных действий ни от фермеров, ни от полиции.

      Один из фермеров выбросил на проезжую огурцы, которые привез в микроавтобусе. Этим он хотел показать, что овощи и ягоды просто сгнивают, поэтому аграрии вынуждены их выбрасывать.

      Херсон фермери протести ринки
      Один из аграриев в знак протеста выбросил огурцы на дорогу / Фото khersonmasternews

      Обратите внимание. Из-за карантинных ограничений в селе Великие Копани закрыли крупнейший оптовый рынок на Херсонщине. В результате этого возник коллапс со сбытом большого количества овощей.

      Впрочем журналистка 24 канала рассказала, что сейчас этот рынок уже работает. Несмотря на это, митингующим не достаточно открытия только этим утром, ведь, по их словам, продукты никто не покупает, поэтому надо снять запрет на все рынки.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Наказание за несоблюдение карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Марина Савченко , Марина Васильева
      Теги: Протесты Новости Украины Агро новости Сельское хозяйство Карантин в Украине 2020 Продукты Новости Херсона
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