У Херсоні фермери протестують проти закриття ринків: фото, відео

Понад 300 фермерів Херсонщини вийшли на акцію протесту. Мітингарі виступають проти закриття ринків, адже від цього втрачають свій заробіток.

Протестувальники зібралися на Антонівському мосту, розташованого на в'їзді до Херсона. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу, яка перебувала на місці подій.

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Понад 300 аграріїв з сіл області перекрили трасу, і протестують проти закриття ринків на час карантину.

Журналістка відзначила, що спочатку люди мирно стояли біля траси, втім після того, як повз мітингарів проїхав автомобіль торговельної мережі "АТБ", вони вийшли на пішохідний перехід, і заблокували рух на дорозі. Відомо, що аграрії закидали машину огірками.

На акції протесту також присутні правоохоронці, вони зазначили, що все задокументують. За словами кореспондентки, акція протесту триває мирно, немає агресивних дій ні від фермерів, ні від поліції.

Один із фермерів викинув на проїжджу огірки, які привіз у мікроавтобусі. Цим він хотів показати, що овочі та ягоди просто згнивають, тож аграрії вимушені їх викидати.



Один з аграріїв на знак протесту викинув огірки на дорогу / Фото khersonmasternews

Зверніть увагу. Через карантинні обмеження у селі Великі Копані закрили найбільший оптовий ринок на Херсонщині. Через це виник колапс зі збутом великої кількості городини.

Втім журналістка 24 каналу розповіла, що наразі цей ринок вже працює. Попри це, мітингарям недостатньо відкриття лише цього ранку, адже, за їхніми словами, продукти ніхто не купує, тож треба зняти заборону на всі ринки.



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