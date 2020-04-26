У Берліні понад 1000 людей вийшли на протест проти карантину: є затримані – фото

У німецькій столиці понад тисяча людей вийшли на протести через карантин, введений у країні для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Деяких демонстрантів поліції довелося затримати.

Багато активістів стояли перед бар'єрами, які поліція встановила навколо Площі Рози Люксембург, щоб запобігти великому скупченню людей. Про це пише Bild.

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Поліцейські постійно зверталися до протестувальників і просили їх розійтися. Своєю акцією вони порушували карантинні правила.



Протести у Берліні / Фото Getty images

Деякі демонстранти були затримані. Водночас, проти понад сотні осіб порушили справи у зв’язку з адміністративними або кримінальними правопорушенням, 3 осіб взяли під варту.



Протестувальники у Берліні, акція проти карантину / Фото Getty images

За словами поліції, в акції взяли участь не більше 300 людей, натомість ЗМІ пишуть про значно більшу кількість мітингувальників – понад 1000 осіб. Зауважимо, що ще один мітинг у Берліні запланований на 1 травня.



"Ви не можете обмежити свободу" – напис на плакаті / Фото Getty images



Поліція контролює ситуацію / Фото Getty images



Один із протестувальників / Фото Getty images

Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині? Німеччина замикає п’ятірку антирейтингу за кількістю інфікованих коронавірусом громадян. Так, станом на 26 квітня там виявили 156 513 випадків зараження. З них летальних – 5 877.



Цікаво, що з 20 квітня там відкрити магазини площею менше 800 квадратних метрів, а з 4 травня планують відновити навчання у школах.