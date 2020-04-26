В Берлине более 1000 человек вышли на протест против карантина: есть задержанные – фото

В немецкой столице более тысячи человек вышли на протесты из-за карантина, введенного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Некоторых демонстрантов полиции пришлось задержать.

Многие активисты стояли перед барьерами, которые полиция установила вокруг Площади Розы Люксембург, чтобы предотвратить большое скопление людей. Об этом пишет Bild.

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Полицейские постоянно обращались к протестующим и просили их разойтись. Своей акцией они нарушали карантинные правила.



Протесты в Берлине / Фото Getty images

Некоторые демонстранты были задержаны. В то же время, против более сотни человек возбудили дела в связи с административными или уголовными преступлением, 3 лиц взяли под стражу.



Протестующие в Берлине, акция против карантина / Фото Getty images

По словам полиции, в акции приняли участие не более 300 человек, в то время как СМИ пишут о значительно большем количестве митингующих – более 1000 человек. Заметим, что еще один митинг в Берлине запланирован на 1 мая.



"Вы не можете ограничить свободу" – надпись на плакате / Фото Getty images



Полиция контролирует ситуацию / Фото Getty images



Один из протестующих / Фото Getty images

Какова ситуация с коронавируса в Германии? Германия замыкает пятерку антирейтинга по количеству инфицированных коронавирусом граждан. Так, по состоянию на 26 апреля там обнаружили 156 513 случаев заражения. Из них летальных – 5 877.



Интересно, что с 20 апреля там открыли магазины площадью менее 800 квадратных метров, а с 4 мая планируют возобновить учебу в школах.