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      В Берлине более 1000 человек вышли на протест против карантина: есть задержанные – фото

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      Протесты против карантина в Берлине: есть задержанные – фото
      Полиция в Берлине задерживает демонстранта, который выступает против карантина / Getty images

      В немецкой столице более тысячи человек вышли на протесты из-за карантина, введенного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Некоторых демонстрантов полиции пришлось задержать.

      Многие активисты стояли перед барьерами, которые полиция установила вокруг Площади Розы Люксембург, чтобы предотвратить большое скопление людей. Об этом пишет Bild.

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      Полицейские постоянно обращались к протестующим и просили их разойтись. Своей акцией они нарушали карантинные правила.

      Протести
      Протесты в Берлине / Фото Getty images

      Некоторые демонстранты были задержаны. В то же время, против более сотни человек возбудили дела в связи с административными или уголовными преступлением, 3 лиц взяли под стражу.

      Протести
      Протестующие в Берлине, акция против карантина / Фото Getty images

      По словам полиции, в акции приняли участие не более 300 человек, в то время как СМИ пишут о значительно большем количестве митингующих – более 1000 человек. Заметим, что еще один митинг в Берлине запланирован на 1 мая.

      Протести
      "Вы не можете ограничить свободу" – надпись на плакате / Фото Getty images

      Протести
      Полиция контролирует ситуацию / Фото Getty images

      Протести
      Один из протестующих / Фото Getty images

      Какова ситуация с коронавируса в Германии? Германия замыкает пятерку антирейтинга по количеству инфицированных коронавирусом граждан. Так, по состоянию на 26 апреля там обнаружили 156 513 случаев заражения. Из них летальных – 5 877.

      Интересно, что с 20 апреля там открыли магазины площадью менее 800 квадратных метров, а с 4 мая планируют возобновить учебу в школах.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Полиция Коронавирус COVID-19 Протесты
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