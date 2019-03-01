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      В Херсоне произошла драка из-за переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк

      81 Читати новину українською
      В Херсонском городском совете произошли столкновения
      В Херсонском городском совете произошли столкновения / Скриншот

      В Херсонской мэрии произошла массовая драка между активистами, которые пришли на заседание. Причиной стало недавнее решение о переименовании улицы Лютеранской в честь убитой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

      Во время столкновения полиция вывела всех из здания мэрии на улицу, но это не остановило конфликт между херсонцами. По информации МВД, были задержаны двое провокаторов, которые пытались спровоцировать других людей.

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      Причиной столкновений стало решение сессии, которая началась 22 февраля. Тогда во время заседания депутаты приняли решение о переименовании улицы Лютеранской, где расположены управления СБУ и Нацполиции.

      Правоохранители разделили две стороны конфликта – сторонников и противников переименования улицы. На заседании сессии городского совета объявили перерыв. Отмечается, что в результате столкновений в больницу обратился один человек.

       

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      Теги: Новости Украины столкновения Полиция Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона
      Источник: 24 Канал
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