За ними следят: кому надоедают активисты и журналисты, отстаивающие правду
Они разоблачают ложь, а взамен не чувствуют себя в безопасности. Ведь активистов, которые требуют наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк, запугивают. А еще следят – за ними и журналистами-расследователями.
Давление на участников инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Активистов инициативы систематически преследуют в течение последних двух недель.
Читайте также: Геращенко извинилась за свои обвинения в адрес участников акции относительно Гандзюк
В частности, им звонят неизвестные номера, пытаются взломать электронные ящики, а также ездят авто на херсонских номерах. Нескольким активистам ломали замки в квартирах, об этом они рассказали на своей странице в Facebook.
Виктор Гандзюк, отец погибшей Екатерины, ранее тоже сообщал, что за ним следят. И даже просил о государственной охране, однако получил отказ.
Что известно об убийстве Гандзюк?
Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.
Такие действия активисты связывают с председателем Херсонской ОГА Владиславом Мангером, которого подозревают в заказе и организации убийства Кати Гандзюк.
Мы считаем, что к этому давлению могут быть причастны как люди Владислава Мангера, так и люди из системы Министерства внутренних дел, а также люди из президентской вертикали,
– отметил один из активистов Сергей Стерненко.
Он убежден: так им хотят отомстить за то, что пытаются довести дело до конца.
Почему главу Херсонского областного совета Владислава Мангера считают причастным к убийству Гандзюк:
• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
* Екатерина Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера - в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".
• Официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по информации следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.
Слежка за журналистами
Через пять лет после Революции достоинства власть продолжает использовать методы предшественников. После того, как журналист программы "Схемы" Михаил Ткач начал выяснять, с кем из политиков контактирует олигарх Ринат Ахметов, за ним начали следить.
Журналист-расследователь Михаил Ткач
Михаил работает журналистом-расследователем уже восемь лет. Однако отметил, что за все это время такого еще не замечал. Следят за ним с сентября 2018 года, а в феврале 2019-го злоумышленники так обнаглели, что журналист решил: молчать больше нельзя.
Следят одни и те же автомобили, их примерно пять. Через свои источники мы проверили номерные знаки, они принадлежат компании "Дельта Донбасс". Это охранная компания, владельцем которой является Ринат Ахметов,
– пояснил журналист.
Он пытался получить комментарий от Ахметова, однако олигарх ответил через свой рупор – телеканал "Украина", где во время итоговых новостей обнародовали комментарий его охранной компании. Конечно же, все обвинения отрицали.
Что ответили в компании "Дельта Донбасс"
Недавно Ткач подал заявление в Нацполицию, там уже открыли соответствующее производство. Михаил утверждает, что следили за ним открыто, поэтому речь идет о давлении и препятствовании журналистской деятельности.
Боюсь, то, что сейчас происходит с журналистами, будет только нарастать. Поскольку предыдущие не былинаказаны, то боюсь, что и теперь угрозами это не закончится,
– прокомментировал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
Он считает, что лучший ответ заказчикам слежения от журналистов и активистов – выполнять свою миссию еще лучше.
Выбор редакции
-
Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДРсегодня , 00:40
-
Ссылаюсь на собственную совесть, - журналист " Наші гроші "о расследовании дела" Укроборонпрома"28 февраля , 23:06
-
Главные новости 28 февраля:выход депутатов из фракции БПП, о чем договорились Ким Чен Ын и Трамп28 февраля , 22:34