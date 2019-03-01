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      За ними следят: кому надоедают активисты и журналисты, отстаивающие правду

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      Они разоблачают ложь, а взамен не чувствуют себя в безопасности. Ведь активистов, которые требуют наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк, запугивают. А еще следят – за ними и журналистами-расследователями.

      Давление на участников инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

      Активистов инициативы систематически преследуют в течение последних двух недель.

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      В частности, им звонят неизвестные номера, пытаются взломать электронные ящики, а также ездят авто на херсонских номерах. Нескольким активистам ломали замки в квартирах, об этом они рассказали на своей странице в Facebook.

      Виктор Гандзюк, отец погибшей Екатерины, ранее тоже сообщал, что за ним следят. И даже просил о государственной охране, однако получил отказ.

      Что известно об убийстве Гандзюк?
      Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.

      Такие действия активисты связывают с председателем Херсонской ОГА Владиславом Мангером, которого подозревают в заказе и организации убийства Кати Гандзюк.

      Мы считаем, что к этому давлению могут быть причастны как люди Владислава Мангера, так и люди из системы Министерства внутренних дел, а также люди из президентской вертикали,
      – отметил один из активистов Сергей Стерненко.

      Он убежден: так им хотят отомстить за то, что пытаются довести дело до конца.

      Почему главу Херсонского областного совета Владислава Мангера считают причастным к убийству Гандзюк:

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

      * Екатерина Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера - в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      • Официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по информации следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

      Слежка за журналистами

      Через пять лет после Революции достоинства власть продолжает использовать методы предшественников. После того, как журналист программы "Схемы" Михаил Ткач начал выяснять, с кем из политиков контактирует олигарх Ринат Ахметов, за ним начали следить.

      Михайло Ткач
      Журналист-расследователь Михаил Ткач

      Михаил работает журналистом-расследователем уже восемь лет. Однако отметил, что за все это время такого еще не замечал. Следят за ним с сентября 2018 года, а в феврале 2019-го злоумышленники так обнаглели, что журналист решил: молчать больше нельзя.

      Следят одни и те же автомобили, их примерно пять. Через свои источники мы проверили номерные знаки, они принадлежат компании "Дельта Донбасс". Это охранная компания, владельцем которой является Ринат Ахметов,
      – пояснил журналист.

      Он пытался получить комментарий от Ахметова, однако олигарх ответил через свой рупор – телеканал "Украина", где во время итоговых новостей обнародовали комментарий его охранной компании. Конечно же, все обвинения отрицали.


      Что ответили в компании "Дельта Донбасс"

      Недавно Ткач подал заявление в Нацполицию, там уже открыли соответствующее производство. Михаил утверждает, что следили за ним открыто, поэтому речь идет о давлении и препятствовании журналистской деятельности.

      Боюсь, то, что сейчас происходит с журналистами, будет только нарастать. Поскольку предыдущие не былинаказаны, то боюсь, что и теперь угрозами это не закончится,
      – прокомментировал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

      Он считает, что лучший ответ заказчикам слежения от журналистов и активистов – выполнять свою миссию еще лучше.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Владислав Мангер Ринат Ахметов Журналисты СМИ Расследования Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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