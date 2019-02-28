За ними стежать: кому надокучають активісти та журналісти, які відстоюють правду

Вони викривають брехню, а натомість не почувають себе в безпеці. Адже активістів, які вимагають покарати винних у смерті Катерини Гандзюк, залякують. А ще стежать – за ними й журналістами-розслідувачами.

Тиск на учасників ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Активістів ініціативи систематично переслідують впродовж останніх двох тижнів.

Читайте також: Геращенко вибачилась за свої звинувачення на адресу учасників акції щодо Гандзюк

Зокрема, їм телефонують невідомі номери, намагаються зламати електронні скриньки, а також їздять авто на херсонських номерах. Декільком активістам ламали замки у квартирах, про це вони розповіли на своїй сторінці у Facebook.

Віктор Гандзюк, батько загиблої Катерини, раніше теж повідомляв, що за ним стежать. І навіть просив про державну охорону, однак отримав відмову.

Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

Такі дії активісти пов'язують з головою Херсонської ОДА Владиславом Мангером, якого підозрюють у замовленні та організації убивства Каті Гандзюк.

Ми вважаємо, що до цього тиску можуть бути причетні як люди Владислава Мангера, так і люди з системи Міністерства внутрішніх справ, а також люди з президентської вертикалі,

– зазначив один з активістів Сергій Стерненко.

Він переконаний: так їм хочуть помститися за те, що намагаються довести справу до кінця.

Чому голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера вважають причетним до вбивства Гандзюк:

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

• Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

• Офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за інформацією слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

Стеження за журналістами

Через п'ять років після Революції гідності влада продовжує використовувати методи попередників. Після того, як журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач почав з'ясовувати, з ким із політиків контактує олігарх Рінат Ахметов, за ним також почали стежити.



Журналіст-розслідувач Михайло Ткач

Михайло працює журналістом-розслідувачем уже вісім років. Однак зазначив, що за весь цей час такого ще не помічав. Стежать за ним з вересня 2018 року, а в лютому 2019-го зловмисники так знахабніли, що журналіст вирішив: мовчати більше не можна.

Стежать одні й ті ж автомобілі, їх приблизно п'ять. Через свої джерела ми перевірили номерні знаки, вони належать компанії "Дельта Донбас". Це охоронна компанія, власником якої є Рінат Ахметов,

– пояснив журналіст.

Він намагався отримати коментар від Ахметова, однак олігарх відповів через свій рупор – телеканал "Україна", де під час підсумкових новин оприлюднили коментар його охоронної компанії. Звичайно ж, що усі звинувачення заперечили.



Що відповіли у компанії "Дельта Донбас"

Нещодавно Ткач подав заяву до Нацполіції, там вже відкрили відповідне провадження. Михайло стверджує, що стежили за ним відкрито, тож йдеться про тиск і перешкоджання журналістській діяльності.

Боюсь, те, що зараз відбувається з журналістами, буде лише наростати.Оскільки попередніх не було покарано, то боюсь, що й тепер погрозами це не закінчиться,

– прокоментував голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

Він вважає, що найкраща відповідь замовникам стежень від журналістів і активістів – виконувати свою місію ще краще.

