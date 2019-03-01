У Херсоні сталася бійка через перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк

У Херсонській мерії відбулася масова бійка між активістами, які прийшли на засідання. Причиною стало нещодавнє рішення про перейменування вулиці Лютеранської на честь вбитої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Під час зіткнення поліція вивела усіх з будівлі мерії на вулицю, але це не зупинило конфлікт між херсонцями. За інформацією МВС, було затримано двоє провокаторів, які намагалися спровокувати інших людей.

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Причиною сутичок стало рішення сесії, яка розпочалася 22 лютого. Тоді під час засідання депутати прийняли рішення про перейменування вулиці Лютеранської, де розташовані управління СБУ та Нацполіції.

Правоохоронці розділили дві сторони конфлікту – прибічників та противників перейменування вулиці. У засіданні сесії міської ради оголосили перерву. Зазначається, що внаслідок сутичок до лікарні звернулася одна людина.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків, їй зробили операцію, проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

Кого підозрюють у вбивстві Гандзюк?У нападі на активістку підозрюють уже 8 осіб. Четверо з них (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за гроші.



Підозрюваними в організації вбивства є Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Владислав Мангер та Сергій Торбін, який захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу. У посередництві між організатором і замовником вбивства активісти підозрюють Ігоря Павловського – помічника нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука.



Батько активістки вважає, що голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.