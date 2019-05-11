В Херсоне суд отменил переименование улицы в честь Гандзюк

Херсонский окружной админсуд отменил решение городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Такое решение суд вынес 10 мая, сообщает пресс-служба.

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"Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета, а также признаны противоправными действия городского главы Николаенко Владимира Васильевича при проведении голосования от 22.02.2019 года, в результате которых принято соответствующее решение", – говорится в сообщении.

10 мая суд объявил вступительную и резолютивную части. Отмечается, что стороны имеют право обжаловать указанное решение в 30-дневный срок со дня составления полного судебного решения.

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