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      У Херсоні суд скасував перейменування вулиці на честь Гандзюк

      82 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Херсонський окружний адмінсуд скасував рішення міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

      Таке рішення суд виніс 10 травня, повідомляє прес-служба.

      Читайте також: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

      "Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано відповідні пункти та розділи рішення Херсонської міської ради, а також визнано противоправними дії міського голови Миколаєнка Володимира Васильовича при проведенні голосування від 22.02.2019 року, в результаті яких прийнято відповідне рішення", – йдеться в повідомленні.

      10 травня суд оголосив вступну і резолютивну частини. Відзначається, що сторони мають право оскаржити вказане рішення в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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