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      В Херсоне забросали файерами областную прокуратуру: 4 человек задержали – фото

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      Митинг под прокураторой Херсона / newday.kherson.ua

      В Херсоне во время акции протеста "Прокуратура убивает", митингующие забросали файерами областное отделение.

      В ГУНП в Херсонской области сообщили, что четырех человек, которые бросали файеры, задержали. Их отправили в городской отдел полиции.

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      Файеры в админздание бросали молодые люди в куртках с надписью "Национальный корпус" на спине. По ребят составлены административные протоколы по статье "Хулиганство".


      Протесты у здания прокуратуры в Херсоне / фото newday.kherson.ua

      Что известно о протестах в Херсоне?

      Причиной акций, по данным местных СМИ, стал новый поворот в деле о резонансном убийстве 22-летнего херсонца Александра Кондалова. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Это 26-летний друг убитого, а суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.

      Участники акции рассказали, что пришли под прокуратуру, так как уверены в несправедливом решении суда.


      Митингующие под прокуратурой в Херсоне / фото newday.kherson.ua

      Пришла на акцию и мать убитого. Наталья Кондалова требует наказать убийцу своего сына.


      Наталья Кондалова / фото newday.kherson.ua

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      Автор: Национальный корпус
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Протесты
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