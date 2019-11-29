В Херсоне забросали файерами областную прокуратуру: 4 человек задержали – фото

В Херсоне во время акции протеста "Прокуратура убивает", митингующие забросали файерами областное отделение.

В ГУНП в Херсонской области сообщили, что четырех человек, которые бросали файеры, задержали. Их отправили в городской отдел полиции.

Читайте также: В Виннице пикет у облэнерго завершился дракой с полицией: фото и видео

Файеры в админздание бросали молодые люди в куртках с надписью "Национальный корпус" на спине. По ребят составлены административные протоколы по статье "Хулиганство".



Протесты у здания прокуратуры в Херсоне / фото newday.kherson.ua

Что известно о протестах в Херсоне?

Причиной акций, по данным местных СМИ, стал новый поворот в деле о резонансном убийстве 22-летнего херсонца Александра Кондалова. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Это 26-летний друг убитого, а суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.

Участники акции рассказали, что пришли под прокуратуру, так как уверены в несправедливом решении суда.



Митингующие под прокуратурой в Херсоне / фото newday.kherson.ua

Пришла на акцию и мать убитого. Наталья Кондалова требует наказать убийцу своего сына.



Наталья Кондалова / фото newday.kherson.ua