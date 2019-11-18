В Виннице пикет возле облэнерго завершился дракой с полицией: фото и видео

Под здание "Винницаоблэнерго" 18 ноября пришли пикетчики от "Национальных дружин". Требовали увольнения главы облэнерго и извинения за отключения электричества водоканалу, из-за которого жители города не имели доступа к воде несколько часов. Акция завершилась дракой со спецназовцами и свиной головой на заборе.

Стычки под "Винницаоблэнерго": что произошло

Протест под облэнерго анонсировали на 16 часов, тогда он и начался. О событиях рассказали местные издания "Вежа" и "Винбазар".

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Полиция коммуникации пыталась остановить "Нацдружины" во главе с Андреем Вербицким, аргументируя это тем, что "Винницаоблэнерго" – частная собственность. Пикетчики же апеллировали к тому, что земля под облэнерго – коммунальная собственность, поэтому нельзя запрещать туда проходить.

Далее протестующие пытались пройти ворота на территорию предприятия, но их заблокировали спецназовцы ТОР. Представитель Нацполиции Винницкой области Василий Стаховский согласился пропустить "инициативную группу", но не всех. Из-за этого и началась потасовка.

Драка под облэнерго в Виннице: фото "Вежа" и "Винбазар"

После выяснения отношений "Нацдружины" покинули облэнерго и, по их словам, направились к дому гендиректора Полищука. Но перед этим решили оставить на заборе облэнерго голову свиньи.

Смотрите видео с места событий ("Винбазар"):

Заметим, это уже вторая акция организации в Виннице. Первая состоялась 11 октября, через два дня после отключения света водоканалу, и требования тогда у "Нацдружин" были те же.

Коротко об отключении света водоканалу Винницы

"Винницаоблэнерго" действительно выключало электричество водоканалу за долги 9 октября, из-за чего Винница несколько часов была без воды. Впрочем, ситуацию оперативно уладили: власти Винницы выделили деньги водоканалу, чтобы тот погасил часть задолженности перед облэнерго.

В частности, глава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский и мэр Винницы Сергей Моргунов согласились на условия реструктуризации. А 1 ноября городской совет перечислил первые 7,7 миллиона гривен для "Винницаоблэнерго".

Руководство "Винницаоблэнерго" объяснило отключение электричества для водоканала: это, мол, попытка привлечь внимание к долгам. Говорится же о 57,3 миллиона, которые водоканал Винницы не оплатил в 2017 и 2018 годах.

Что известно о "Винницаоблэнерго"? Это акционерное общество, которое осуществляет лицензированную деятельность по передаче и поставке электроэнергии на территории Винницкой области. Обслуживает почти 800 тысяч потребителей электроэнергии (говорится и о физических, и о юридических лицах). Предприятие входит в Группу "Энергетический стандарт", которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.