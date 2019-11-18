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      У Вінниці пікет біля обленерго завершився бійкою з поліцією: фото та відео

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      Бійка біля "Вінницяобленерго" / vezha.vn.ua

      Під будівлю "Вінницяобленерго" 18 листопада прийшли пікетувальники від "Національних дружин". Вимагали звільнення голови обленерго та вибачення за відключення електрики водоканалу, через яке вінничани не мали доступу до води кілька годин. Акція завершилася бійкою зі спецпризначенцями та свинячою головою на паркані.

      Сутички під "Вінницяобленерго": що відбулося

      Протест під обленерго анонсували на 16 годину, тоді він і розпочався. Про події розповіли місцеві видання "Вежа" та "Вінбазар".

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      Поліція комунікації намагалася зупинити "Нацдружини" на чолі з Андрієм Вербицьким, аргументуючи це тим, що "Вінницяобленерго" – приватна власність. Пікетувальники ж апелювали до того, що земля під обленерго – власність комунальна, тож не можна туди забороняти проходити. 

      Далі протестувальники намагалися пройти ворота на територію підприємства, але їх заблокували спецпризначенці ТОР. Представник Нацполіції Вінниччини Василь Стаховський погодився пропустити "ініціативну групу", але не всіх. Через це й почалася штовханина.

      Бійка під обленерго у Вінниці: фото "Вежа" та "Вінбазар"

       

       

      Після з'ясування стосунків "Нацдружини" покинули обленерго та, за їх словами, попрямували до будинку гендиректора Поліщука. Але перед цим вирішили залишити на огорожі обленерго голову свині.

      Дивіться відео з місця подій ("Вінбазар"):

      Зауважимо, це вже друга акція організації у Вінниці. Перша відбулася 11 жовтня, за два дні після відключення світла водоканалу, і вимоги тоді у "Нацдружин" були ті ж.

      Коротко про відключення світла водоканалу Вінниці

      "Вінницяобленерго" дійсно вимикало електрику водоканалу за борги 9 жовтня, через що Вінниця кілька годин була без води. Утім, ситуацію оперативно залагодили: влада Вінниці виділила гроші водоканалу, щоб той погасив частину заборгованості перед обленерго.

      Зокрема, голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський та міський голова Вінниці Сергій Моргунов погодилися на умови реструктуризації. А 1 листопада міська рада перерахувала перші 7,7 мільйона гривень для "Вінницяобленерго".

      Керівництво "Вінницяобленерго" пояснило відключення електрики для водоканалу: це, мовляв, спроба привернути увагу до боргів. Мовиться ж про 57,3 мільйона, які водоканал Вінниці не сплатив у 2017 та 2018 роках. 

      Що відомо про "Вінницяобленерго"? Це акціонерне товариство, яке здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi та постачання електроенергiї на територiї Вінницької області. Обслуговує майже 800 тисяч споживачів електроенергії (мовиться і про фізичних, і про юридичних осіб). Підприємство входить до Групи "Енергетичний стандарт", яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Вінниця Протести Енергетика Електроенергія Національна дружина Поліція
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