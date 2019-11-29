У Херсоні закидали фаєрами обласну прокуратуру: 4 осіб затримано — фото
У Херсоні під час акції протесту "Прокуратура вбиває", мітингувальники закидали фаєрами обласне відділення.
У ГУНП в Херсонській області повідомили, що чотирьох осіб, які кидали фаєри, затримали. Їх відправили у міський відділ поліції.
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Фаєри в адмінбудівлю кидали молоді люди у куртках з написом "Національний корпус" на спині. Щодо хлопців складено адміністративні протоколи за статтею "Хуліганство".
Протести біля будівлі прокуратури у Херсоні / фото newday.kherson.ua
Що відомо про протести в Херсоні?
Причиною акцій, за даними місцевих ЗМІ, став новий поворот у справі про резонансне вбивство 22-річного херсонця Олександра Кондалова. Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину. Це 26-річний друг убитого, а суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт, без електронного браслета.
Учасники акції розповіли, що прийшли під прокуратуру, бо впевнені у несправедливому рішенні суду.
Мітингувальники під прокуратурою у Херсоні / фото newday.kherson.ua
Прийшла на акцію і мати убитого. Наталя Кондалова вимагає покарати вбивцю свого сина.
Наталя Кондалова / фото newday.kherson.ua