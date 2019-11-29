17:29
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:38, 28 листопада
      Вєсті.UA
      19:03, 28 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      У Херсоні закидали фаєрами обласну прокуратуру: 4 осіб затримано — фото

      829 Читать новость на русском
      Мітинг під прокураторю Херсона / newday.kherson.ua

      У Херсоні під час акції протесту "Прокуратура вбиває", мітингувальники закидали фаєрами обласне відділення.

      У ГУНП в Херсонській області повідомили, що чотирьох осіб, які кидали фаєри, затримали. Їх відправили у міський відділ поліції.

      Читайте також: У Вінниці пікет біля обленерго завершився бійкою з поліцією: фото та відео

      Фаєри в адмінбудівлю кидали молоді люди у куртках з написом "Національний корпус" на спині. Щодо хлопців складено адміністративні протоколи за статтею "Хуліганство".


      Протести біля будівлі прокуратури у Херсоні / фото newday.kherson.ua

      Що відомо про протести в Херсоні?

      Причиною акцій, за даними місцевих ЗМІ, став новий поворот у справі про резонансне вбивство 22-річного херсонця Олександра Кондалова. Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину. Це 26-річний друг убитого, а суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт, без електронного браслета.

      Учасники акції розповіли, що прийшли під прокуратуру, бо впевнені у несправедливому рішенні суду. 


      Мітингувальники під прокуратурою у Херсоні / фото newday.kherson.ua

      Прийшла на акцію і мати убитого. Наталя Кондалова вимагає покарати вбивцю свого сина.


      Наталя Кондалова / фото newday.kherson.ua

      Реформа звань в армії: що змінює закон
      сьогодні
      33810
      Автор: Національний корпус
      Теги: Новини України Протести Новини Херсона
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:17 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
      Ігор Саджениця 1334
      сьогодні , 17:07 Що робити з ФОПами: у мережі бурхливо відреагували на питання Милованова
      Василь Денисюк 1494
      сьогодні , 17:05 Письмо из Луганска: если в кране нет воды – "виновата Украина"
      Ольга Черненко 205
      сьогодні , 15:55 Woodluck, або як розірвати замкнене коло
      сьогодні , 15:35 Професійні "мітингувальники": де засвітились "тітушки Корчинського"
      Ірина Кошанська 862
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук