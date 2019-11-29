У Херсоні закидали фаєрами обласну прокуратуру: 4 осіб затримано — фото

У Херсоні під час акції протесту "Прокуратура вбиває", мітингувальники закидали фаєрами обласне відділення.

У ГУНП в Херсонській області повідомили, що чотирьох осіб, які кидали фаєри, затримали. Їх відправили у міський відділ поліції.

Читайте також: У Вінниці пікет біля обленерго завершився бійкою з поліцією: фото та відео

Фаєри в адмінбудівлю кидали молоді люди у куртках з написом "Національний корпус" на спині. Щодо хлопців складено адміністративні протоколи за статтею "Хуліганство".



Протести біля будівлі прокуратури у Херсоні / фото newday.kherson.ua

Що відомо про протести в Херсоні?

Причиною акцій, за даними місцевих ЗМІ, став новий поворот у справі про резонансне вбивство 22-річного херсонця Олександра Кондалова. Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину. Це 26-річний друг убитого, а суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт, без електронного браслета.

Учасники акції розповіли, що прийшли під прокуратуру, бо впевнені у несправедливому рішенні суду.



Мітингувальники під прокуратурою у Херсоні / фото newday.kherson.ua

Прийшла на акцію і мати убитого. Наталя Кондалова вимагає покарати вбивцю свого сина.



Наталя Кондалова / фото newday.kherson.ua