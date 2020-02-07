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      В Херсоне заместитель руководителя хосписа наживался на неизлечимых больных

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      СБУ разоблачила работника хосписа на взятке / ssu.gov.ua

      200 тысяч гривен в месяц получал заместитель руководителя херсонского хосписа. Служба безопасности Украины задержала чиновника.

      Инцидент произошел в "Областной больнице ХОСПИС", сообщает пресс-служба СБУ.

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      Заместитель руководителя коммунального учреждения требовал у родственников пациентов деньги за пребывание больных в больнице. Стоимость ухода за неизлечимо больным чиновник оценивал в среднем в 4 тысячи гривен. Сумма взятки зависела от условий пребывания и количества пациентов в палате.

      В заведении 50 койкомест, но злоумышленник создавал ажиотаж, ссылаясь на ограниченное количество мест в хосписе.

      В результате он получал до 200 тысяч гривен неправомерной выгоды ежемесячно.

      гроші сбу
      СБУ изъяли 30 тысяч гривен взятки / Фото: Пресс-служба СБУ

      Сотрудники СБУ задержали чиновника при получении 8 тысяч гривен (платы за два месяца паллиативной помощи). Во время обыска СБУ изъяла 30 тысяч гривен, которые он получил за сегодня.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Новости Херсона Взятка
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