У Херсоні заступник керівника хоспісу наживався на невиліковних хворих

200 тисяч гривень на місяць отримував заступник керівника херсонського хоспісу. Служба безпеки України затримала посадовця.

Інцидент стався в "Обласній лікарні ХОСПІС", повідомляє пресслужба СБУ.

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Заступник керівника комунального закладу вимагав у родичів пацієнтів гроші за перебування хворих у лікарні. Вартість догляду за невиліковно хворим посадовець оцінював у середньому в 4 тисячі гривень. Сума хабаря залежала від умов перебування та кількості пацієнтів у палаті.

У закладі 50 ліжкомісць, але зловмисник створював ажіотаж, посилаючись на обмежену кількість місць у хоспісі.

У результаті він отримував до 200 тисяч гривень неправомірної вигоди щомісяця.



СБУ вилучили 30 тисяч гривень хабаря / Фото: Пресслужба СБУ

Працівники СБУ затримали посадовця під час отримання 8 тисяч гривень (плати за два місяці паліативної допомоги). Під час обшуку СБУ вилучила 30 тисяч гривень, які він отримав за сьогодні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Максимальне покарання, яке передбачено санкцією статті, це позбавлення волі на термін від 2 до 4 років.