Чиновника-хабарника секретаріату Кабміну заарештували: що йому загрожує

6 лютого Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів, якого спіймали на хабарі на суму 2,5 мільйона гривень.

Чиновника заарештовали з можливістю внесення застави на суму понад 1 мільйон 552 гривень, повідомляє пресслужба ДБР.

До теми: Відоме ім'я чиновника Кабміну, якого затримали на хабарі у 2 мільйони гривень

У разі доведення провини посадовцю загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як затримали чиновника Кабміну?

Державне бюро розслідувань ввечері 4 лютого спіймало на хабарі чиновника Кабінету міністрів. При собі він мав чорний пакет, у якому було 2 мільйони гривень. Ці кошти – лиша частина хабаря, повна сума мала становити 2,5 мільйона гривень. Гроші чиновник вимагав через посередника від підприємця за підписання акту прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.



ДБР вилучило у чиновника 2 мільйони гривень хабаря / Фото ДБР



За даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, ним виявився Ігор Новосьол – начальник управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну.

Він додав, що Новосьола на посаду начальника управління адміністративних будинків рекомендував Олексій Переверзенцев – представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів.

Зауважимо, наразі немає офіційного підтвердження від ДБР чи інших правоохоронних органів про затримання на хабарі саме Ігоря Новосьола.