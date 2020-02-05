Відоме ім'я чиновника Кабміну, якого затримали на хабарі у 2 мільйони гривень

ДБР ввечері 4 лютого спіймало на хабарі у 2 мільйони гривень чиновника секретаріату Кабінету Міністрів. Ним виявився Ігор Новосьол – начальник управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну.

Ім'я затриманого чиновника назвав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський у своєму телеграм-каналі.

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Він додав, що Новосьола на посаду начальника управління адміністративних будинків рекомендував Олексій Переверзенцев – представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів.

Зауважимо, наразі немає офіційного підтвердження від ДБР чи інших правоохоронних органів про затримання на хабарі саме Ігоря Новосьола.

Як затримали чиновника Кабміну?

Державне бюро розслідувань ввечері 4 лютого спіймало на хабарі чиновника Кабінету міністрів. При собі він мав чорний пакет, у якому було 2 мільйони гривень. Ці кошти – лиша частина хабаря, повна сума мала становити 2,5 мільйона гривень.



ДБР вилучило у чиновника 2 мільйони гривень хабаря

Гроші чиновник вимагав через посередника від підприємця за підписання акту прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення підозри чиновнику та подання клопотання про запобіжний захід. Йому загрожує ув'язнення до 10 років з конфіскацією майна.