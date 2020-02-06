Чиновника-взяточника секретариата Кабмина арестовали: что ему грозит

6 февраля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров, которого поймали на взятке на сумму 2,5 миллиона гривен.

Чиновника арестовали с возможностью внесения залога на сумму более 1 миллион 552 гривен, сообщает пресс-служба ГБР.

К теме: Известно имя чиновника Кабмина, которого задержали на взятке в 2 миллиона гривен

В случае доказательства вины чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как задержали чиновника Кабмина?

Государственное бюро расследований вечером 4 февраля поймало на взятке чиновника Кабинета министров. При себе он имел черный пакет, в котором было 2 миллиона гривен. Эти средства – всего лишь часть взятки, полная сумма должна была составить 2,5 миллиона гривен. Деньги чиновник требовал через посредника от предпринимателя за подписание акта приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.



ГБР изъяло у чиновника 2 миллиона гривен взятки / Фото ГБР



По данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, им оказался Игорь Новосел – начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина.

Он добавил, что новосела на должность начальника управления административных домов рекомендовал Алексей Переверзенцев – представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров.

Заметим, пока нет официального подтверждения от ГБР или других правоохранительных органов о задержании на взятке именно Игоря Новосела.