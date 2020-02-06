22:35
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Чиновника-взяточника секретариата Кабмина арестовали: что ему грозит

      39 Читати новину українською
      Чиновник-взяточник

      6 февраля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров, которого поймали на взятке на сумму 2,5 миллиона гривен.

      Чиновника арестовали с возможностью внесения залога на сумму более 1 миллион 552 гривен, сообщает пресс-служба ГБР.

      К теме: Известно имя чиновника Кабмина, которого задержали на взятке в 2 миллиона гривен

      В случае доказательства вины чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      Как задержали чиновника Кабмина?

      Государственное бюро расследований вечером 4 февраля поймало на взятке чиновника Кабинета министров. При себе он имел черный пакет, в котором было 2 миллиона гривен. Эти средства – всего лишь часть взятки, полная сумма должна была составить 2,5 миллиона гривен. Деньги чиновник требовал через посредника от предпринимателя за подписание акта приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.


      ГБР изъяло у чиновника 2 миллиона гривен взятки / Фото ГБР


      По данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, им оказался Игорь Новосел – начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина.

      Он добавил, что новосела на должность начальника управления административных домов рекомендовал Алексей Переверзенцев – представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров.

      Заметим, пока нет официального подтверждения от ГБР или других правоохранительных органов о задержании на взятке именно Игоря Новосела.

      В Украине изменят систему прописки
      сегодня
      1625
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Государственное бюро расследований Деньги Взятка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Время разорвать с прошлым: я - за рынок земли!
      Дмитро Кулеба 67
      сегодня , 20:33 От Мадуро до Путина: топ современных мировых диктаторов
      Анатолій Максимов 100
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      97
      сегодня , 19:00 Пополнение в рядах воров: "правительство ДНР" возглавил бывший чиновник из России
      Віталій Портников 360
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук