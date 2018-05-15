В Херсоне заработала патрульная полиция Крыма и Севастополя

В Украине с 15 мая заработала патрульная полиция Крыма и города Севастополя. Обособленный отряд представили на Херсонщине.

Подразделение будет патрулировать Арабатскую Стрелку, а также трассы в трех приграничных районах Юга, которые расположены на админгранице с оккупированным полуостровом – Геническим, Каланчацким и Чаплинским.

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На службу заступили 65 правоохранителей, которые прошли специальную подготовку. Возглавил патрульную полицию Крыму 30-летний Виктор Левченко. Старший лейтенант служит в полиции от дня ее создания, а до этого был профессиональным спортсменом.

Все понимают, что это очень непростая территория сейчас, очень беспокойная. И основное дело патрульной полиции здесь – оправдать доверие граждан,

– прокомментировал Виктор Левченко.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отметил, что на данный момент набор до сих пор открыт. "Мы призываем всех желающих присоединиться к нам в нашем очень важном для Украины деле", – сказал он.

Видеокомментарий руководителя патрульной полиции Виктора Левченко