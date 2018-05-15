В Херсоні запрацювала патрульна поліція Криму та Севастополя

В Україні з 15 травня запрацювала патрульна поліція Криму та міста Севастополя. Відокремлений загін представили на Херсонщині.

Підрозділ патрулюватиме Арабатську Стрілку, а також траси у трьох прикордонних районах Півдня, які розташовані на адмінмежі з окупованим півостровом – ГенІчеським, Каланчацьким і Чаплинським.

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На службу заступили 65 правоохоронців, які пройшли спеціальний вишкіл. Очолив патрульну поліцію Криму 30-річний Віктор Левченко. Старший лейтенант служить у поліції від дня її створення, а до цього був професійним спортсменом.

Всі розуміють, що це дуже непроста територія зараз, дуже неспокійна. І основна справа патрульної поліції тут – виправдати довіру громадян,

– прокоментував Віктор Левченко.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький зазначив, що на даний момент набір досі відкритий. "Ми заохочуємо, закликаємо всіх бажаючих приєднатися до нас у нашій дуже важливій для України справі", – сказав він.

Відеокоментар очільника патрульної поліції Віктора Левченка