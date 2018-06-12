В Херсоне женщина погибла под колесами скорой помощи

В Корабельном районе города Херсон автомобиль скорой помощи совершил наезд на женщину, которая двигалась по пешеходному переходу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Читайте также: Ужасное ДТП в Запорожье: авто на скорости врезалось в маршрутку, есть жертвы

Отмечается, что женщина переходила дорогу по правилам, пользуясь пешеходным переходом на зеленый свет. В то же время автомобиль скорой помощи ехал с включенной сиреной и маячками поскольку срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель проезжал перекресток на красный свет.

Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Правоохранители устанавливают все детали происшествия и проводят следственные действия.