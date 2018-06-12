У Херсоні жінка загинула під колесами швидкої допомоги

У Корабельному районі міста Херсон автомобіль швидкої допомоги здійснив наїзд на жінку, що рухалася пішохідним переходом.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

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Зазначається, що жінка переходила дорогу за правилами, користуючись пішохідним переходом на зелене світло. Водночас автомобіль швидкої допомоги їхав з увімкненою сиреною та маячками оскільки терміново доставляв до лікарні хвору дитину. Водій проїжджав перехрестя на червоне світло.

Водій транспортного засобу здійснив наїзд на пішохода, в результаті чого жінка від отриманих травм загинула на місці пригоди,

– йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Правоохоронці встановлюють всі деталі події та проводять слідчі дії.