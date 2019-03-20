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      В Хмельницкой области заработала вторая крупнейшая солнечная электростанция в Украине

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      Вторая крупнейшая солнечная электростанция в Украине заработала на Хмельнитчине
      Вторая крупнейшая солнечная электростанция в Украине заработала на Хмельнитчине / censor.net

      Мощность введенной в эксплуатацию станции "Каменец-Подольская" составляет 63 мегаватта. Станция стала второй по мощности СЭС в Украине. Она расположена в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на территории села Пановцы.

      Электроэнергии, производить электростанция, будет достаточно для обеспечения примерно 13 домашних хозяйств. Инвестируют в проект группа ICU и американский фонд VR Capital Group. Издание "Бизнес Цензор" заметил, что общий объем инвестиций в строительство СЭС "Каменец-Подольская" составил около 55 миллионов долларов.

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      Ожидается, что производство экологически чистой электроэнергии станцией "Каменец-Подольская" позволит обеспечить сокращение выбросов углекислого газа на 67 тысяч тонн ежегодно.

      Что известно о группе ICU?Это финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 миллионов долларов.

      На станции установлено 220000 монокристаллических модулей ведущего мирового производителя солнечных элементов и модулей Longi Solar, а также силовые трансформаторы компании ETD.

      Отмечается, что "Каменец-Подольская" СЭС - это первый из трех совместных проектов ICU и VR Capital Group в области альтернативной энергетики.

      В ближайшее время планируется запуск второй солнечной электростанции – мощностью 35 мегаватт, которая расположена в Херсонской области. Также на начальной стадии строительства находятся несколько средних по размерам СЭС в Николаевской области.

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      Стоит отметить, что в последние годы рынок возобновляемой энергетики в Украине стремительно развивается. Зарубежные компании инвестируют большие суммы в строительство новых солнечных и ветряных электростанций. В частности, недавно в Виннице открыли отечественный завод по изготовлению солнечных панелей. Это означает, что отныне Украина сможет производить 100% составляющих солнечных электростанций и обеспечивать внутренний рынок.

      В течении 2018 года сайт 24 канала опубликовал серию статей о том, как правильно подготовить документы, взять кредит и установить дома солнечную электростанцию, сколько она должна зарабатывать и или сбываются прогнозы... В этом материале вашему вниманию - итоги работы СЭС за первые полные 12 месяцев.

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      Теги: Новости Украины Новости Хмельницкого Энергетика Солнечная энергетика
      Источник: 24 Канал
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