На Хмельниччині запрацювала друга найбільша сонячна електростанція

Потужність введеної в експлуатацію станції "Кам’янець-Подільська" становить 63 мегавати. Станція стала другою за потужністю СЕС в Україні. Вона розташована у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області на території села Панівці.

Електроенергії, яку виготовлятиме електростанція, буде достатньо для забезпечення приблизно 13 домашніх господарств. Інвестують у проект група ICU та американський фонд VR Capital Group. Видання "Бізнес Цензор" зауважило, що загальний обсяг інвестицій в будівництво СЕС “Кам’янець-Подільська” склав близько 55 мільйонів доларів.

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Очікується, що виробництво екологічно чистої електроенергії станцією "Кам'янець-Подільська" дозволить забезпечити скорочення викидів вуглекислого газу на 67 тисяч тонн щорічно.

Що відомо про групу ICU?Це фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 мільйонів доларів.

На станції встановлено 220 тисяч монокристалічних модулів провідного світового виробника сонячних елементів і модулів Longi Solar, а також силові трансформатори компанії ETD.

Зазначається, що "Кам'янець-Подільська" СЕС – це перший з трьох спільних проектів ICU та VR Capital Group у галузі альтернативної енергетики.

Найближчим часом планується запуск другої сонячної електростанції – потужністю 35 мегават, яка розташована у Херсонській області. Також на початковій стадії будівництва перебувають кілька середніх за розмірами СЕС у Миколаївській області.

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Варто зазначити, що протягом останніх років ринок відновлюваної енергетики в Україні стрімко розвивається. Закордонні компанії інвестують великі суми у побудову нових сонячних та вітряних електростанцій. Зокрема нещодавно у Вінниці відкрили вітчизняний завод з виготовлення сонячних панелей. Це означає, що відтепер Україна зможе виготовляти 100% складових сонячних електростанцій та забезпечувати внутрішній ринок.

Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… У цьому матеріалі до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.