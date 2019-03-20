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      На Хмельниччині запрацювала друга найбільша сонячна електростанція

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      Друга найбільша сонячна електростанцію в Україні запрацювала на Хмельниччині
      Друга найбільша сонячна електростанцію в Україні запрацювала на Хмельниччині / censor.net

      Потужність введеної в експлуатацію станції "Кам’янець-Подільська" становить 63 мегавати. Станція стала другою за потужністю СЕС в Україні. Вона розташована у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області на території села Панівці.

      Електроенергії, яку виготовлятиме електростанція, буде достатньо для забезпечення приблизно 13 домашніх господарств. Інвестують у проект група ICU та американський фонд VR Capital Group. Видання "Бізнес Цензор" зауважило, що загальний обсяг інвестицій в будівництво СЕС “Кам’янець-Подільська” склав близько 55 мільйонів доларів.

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      Очікується, що виробництво екологічно чистої електроенергії станцією "Кам'янець-Подільська" дозволить забезпечити скорочення викидів вуглекислого газу на 67 тисяч тонн щорічно.

      Що відомо про групу ICU?Це фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 мільйонів доларів.

      На станції встановлено 220 тисяч монокристалічних модулів провідного світового виробника сонячних елементів і модулів Longi Solar, а також силові трансформатори компанії ETD.

      Зазначається, що "Кам'янець-Подільська" СЕС – це перший з трьох спільних проектів ICU та VR Capital Group у галузі альтернативної енергетики.

      Найближчим часом планується запуск другої сонячної електростанції – потужністю 35 мегават, яка розташована у Херсонській області. Також на початковій стадії будівництва перебувають кілька середніх за розмірами СЕС у Миколаївській області.

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      Варто зазначити, що протягом останніх років ринок відновлюваної енергетики в Україні стрімко розвивається. Закордонні компанії інвестують великі суми у побудову нових сонячних та вітряних електростанцій. Зокрема нещодавно у Вінниці відкрили вітчизняний завод з виготовлення сонячних панелей. Це означає, що відтепер Україна зможе виготовляти 100% складових сонячних електростанцій та забезпечувати внутрішній ринок.

      Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… У цьому матеріалі до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.

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      Теги: Новини України Новини Хмельницького Енергетика Сонячна енергетика
      Джерело: 24 Канал
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