В Хорватии открыли почетное консульство Украины

В городе Сплит, что в Хорватии, состоялось открытие почетного консульства Украины.

Об этом сообщил почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич в Facebook.

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Консульство с украинской стороны открывали первая леди Украины Марина Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин. На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр обороны Хорватии, главы МВД и МИД страны.

Однако на табличке диппредставительства сделана ошибка: его название на украинском указано как ""Почесне консульство Україна в Хорватії". Написание же названия на хорватском языке сделано без ошибок: название нашего государства указано не в именительном, а в родительном падеже ( "Украины").

"Спасибо всем за поддержку, я этот день ждал два года, великий день для Украины и Хорватии. Слава Украине и Хорватии", – отметил Пирич.