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У Хорватії відкрили почесне консульство України

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Відкриття почесного консульство України в Хорватії
Відкриття почесного консульство України в Хорватії / Фото з вільних джерел

У місті Спліт, що у Хорватії, відбулося відкриття почесного консульства України.

Про це повідомив почесний консул України в Хорватії Івіца Пірич у Facebook.

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Консульство з української сторони відкривали перша леді України Марина Порошенко та міністр закордонних справ Павло Клімкін. На церемонії відкриття були присутні прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович та міністр оборони Хорватії, голови МВС та МЗС країни.

Однак на табличці дипустанови зроблена помилка: її назва українською зазначена як "Почесне консульство Україна в Хорватії". Написання ж назви хорватською мовою зроблене без помилок: назва нашої держави зазначена не у називному, а у родовому відмінку ("України").

"Дякую всім за підтримку, я цей день чекав два роки, великий день для України і Хорватії. Слава Україні і Хорватії", – зазначив Пірич.

 

Теги: Новини України Хорватія
Джерело: 24 Канал
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