Уряд Хорваті виділив близько 33 тисячі доларів на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу

Близько 33 тисячі доларів уряд Хорваті виділив на реабілітацію українських дітей, постраждалих від війни, та дітей з кримськотатарських родин. Гроші вже надіслали на рахунок консульства України в Хорватії.

Про це йдеться у повідомленні уряду Хорватії.

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Зазначається, що українських дітей-переселенців та з кримсько-татарських родин запросили на відпочинок до Хорватії. Профінансувати це в травні 2018 року запропонували в уряді республіки.

Як передає "Громадське", народна депутатка Марія Іонова (фракція "БПП") зазначила, що на відпочинок поїхали діти із зони конфлікту на сході України, діти-сироти, а також ті, батьки яких воюють на передовій. Однак пізніше Іонова відредагувала пост, дописавши наступне: "діти, які заслуговують на заохочення через свої успіхи у навчанні, спорті, інших видах позашкільної діяльності, дітям з багатодітних сімей".

Зазначається, що журналісти з Краматорська кажуть, що серед дітей, які поїхали на відпочинок, були зокрема й діти місцевих чиновників і бізнесменів.

В свою чергу, у МЗС України заявили, що цільове призначення коштів - саме на дітей-переселенців з Донбасу та з кримськотатарських родин, а про "обдарованих дітей" не йшлося.