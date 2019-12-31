07:06
31 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
      Вєсті Кремля
      20:13, 30 декабря
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, 30 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Курьезные новости
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В Хорватии открылся первый музей похмелья: видео

      7 Читати новину українською
      Музей похмелья в Хорватии / Courtesy Museum of Hangovers

      В столице Хорватии Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью. Здесь собраны истории похмелья и предметы, напоминающие о пьяных вечеринках.

      В музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники. Об этом сообщает CNN.

      К теме: Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться

      Посетителям музея предлагают попробовать ракию, местный бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующими эффект опьянения.

      Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь,
      – пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.

      Парень отметил, что среди экспонатов оказались странные вещи, с которыми просыпались пьяные люди и которые сопровождали их ночью.

      Открыть музей организаторов побудила история одного из их друзей, который проснулся после вечеринки с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала.

      Актуально: Опасность шампанского: какие правила необходимо соблюдать

      Основатели музея отмечают, что музей создали не для того, чтобы прославлять пьяные вечеринки, а наоборот, чтобы показать до чего может довести алкоголь.

      Смотрите видео из музея похмелья в Загребе:

       

      Прогноз погоды на 31 декабря: в Украине будет тепло, ветрено и местами мокро
      сегодня
      291
      Автор: Северин Трач
      Теги: Хорватия Алкоголь Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      30 декабря , 22:30 Трамп, Гонконг и возвращение украинских моряков: важнейшие международные итоги 2019 года
      Марія Савчук 61
      30 декабря , 22:20 Главные новости 30 декабря: Украина подписала газовый контракт с РФ, обмен пленными
      Наталія Пристанська 187
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      111
      30 декабря , 22:00 Итоги года в Африке, Азии, России
      Іван Яковина 99
      30 декабря , 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
      Анастасія Лукашевська 154
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук