В Хорватии открылся первый музей похмелья: видео

В столице Хорватии Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью. Здесь собраны истории похмелья и предметы, напоминающие о пьяных вечеринках.

В музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники. Об этом сообщает CNN.

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Посетителям музея предлагают попробовать ракию, местный бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующими эффект опьянения.

Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь,

– пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.

Парень отметил, что среди экспонатов оказались странные вещи, с которыми просыпались пьяные люди и которые сопровождали их ночью.

Открыть музей организаторов побудила история одного из их друзей, который проснулся после вечеринки с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала.

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Основатели музея отмечают, что музей создали не для того, чтобы прославлять пьяные вечеринки, а наоборот, чтобы показать до чего может довести алкоголь.

Смотрите видео из музея похмелья в Загребе: