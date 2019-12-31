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      У Хорватії відкрився перший музей похмілля: відео

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      Музей похмілля у Хорватії / Courtesy Museum of Hangovers

      У столиці Хорватії Загребі відкрили перший музей, присвячений похміллю. Тут зібрано історії похмілля та предмети, що нагадують про п'яні вечірки.

      У музеї зібрали сувеніри, пов'язані з 25 історіями новорічного похмілля. Організатори запевнили, що невдовзі покажуть, наскільки алкоголь може бути небезпечним не лише на новорічні свята. Про це повідомляє CNN.

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      Відвідувачам музею пропонують скуштувати ракію, місцевий бренді, а також пограти у дартс зі спеціальними окулярами на носі, що імітують ефект сп'яніння.

      Музей розповідає про деякі ночі між моментом, коли ви виходите з клубу, і моментом, коли прокидаєтеся,
      – пояснив один із засновників музею 24-річний Ріно Дубокович.

      Хлопець зазначив, що серед експонатів опинилися дивні речі, з якими прокидалися пʼяні люди і які супроводжували їх вночі.

      Відкрити музей організаторів спонукала історія одного з їхніх друзів, який прокинувся після вечірки з велосипедною педаллю в кишені, не знаючи, як вона туди потрапила.

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      Засновники музею наголошують, що музей створили не для того, аби прославляти п'яні вечірки, а навпаки, щоб показати до чого може довести алкоголь.

      Дивіться відео з музею похмілля у Загребі:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Хорватія Алкоголь Курйозні новини
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