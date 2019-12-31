У Хорватії відкрився перший музей похмілля: відео

У столиці Хорватії Загребі відкрили перший музей, присвячений похміллю. Тут зібрано історії похмілля та предмети, що нагадують про п'яні вечірки.

У музеї зібрали сувеніри, пов'язані з 25 історіями новорічного похмілля. Організатори запевнили, що невдовзі покажуть, наскільки алкоголь може бути небезпечним не лише на новорічні свята. Про це повідомляє CNN.

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Відвідувачам музею пропонують скуштувати ракію, місцевий бренді, а також пограти у дартс зі спеціальними окулярами на носі, що імітують ефект сп'яніння.

Музей розповідає про деякі ночі між моментом, коли ви виходите з клубу, і моментом, коли прокидаєтеся,

– пояснив один із засновників музею 24-річний Ріно Дубокович.

Хлопець зазначив, що серед експонатів опинилися дивні речі, з якими прокидалися пʼяні люди і які супроводжували їх вночі.

Відкрити музей організаторів спонукала історія одного з їхніх друзів, який прокинувся після вечірки з велосипедною педаллю в кишені, не знаючи, як вона туди потрапила.

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Засновники музею наголошують, що музей створили не для того, аби прославляти п'яні вечірки, а навпаки, щоб показати до чого може довести алкоголь.

Дивіться відео з музею похмілля у Загребі: