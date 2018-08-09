В Иерусалиме нашли уникальную золотую серьгу: фото

Золотую женскую сережку, которой по данным археологов насчитывается около 2200 лет, показали в Старом городе Иерусалима

Об этом сообщает The Daily Mail.

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Украшение скручено из золотых нитей с изображением головы животного с рогами (антилопы или оленя). Ученые рассказали журналистам, что это первое золотое украшение, найденное в Иерусалиме, которое датируется Эллинистическим периодом (примерно ІІІ веком до нашей эры).

Золотое украшение

Животное на серьге имеет выразительные большие глаза, рот и другие черты головы, также украшение очень высокого качества. Специалисты утверждают, что серьгу создали с помощью техники, названной филигранью, в которой золотые нити скручиваются для создания сложных узоров.

"Это первый случай, когда кто-то находит золотую серьгу со времен Эллинизма в Иерусалиме", – заявил Юваль Гадо, руководитель раскопок, профессор археологии Тель-Авивского университета.

Золотая серьга времен Эллинизма

По его словам, ранее археологи находили только глиняную посуду и монеты, которые можно было отнести к этому же периоду. Похожие серьги были найдены на побережье Средиземного моря, но это очень редкая находка для Израиля.

Ученые считают, что владельцем серьги была состоятельная женщина.

Украшение состоятельной женщины

"Вероятно, владелицей украшения была или гречанка, которая жила в Иерусалиме, или местная эллинистическая еврейка", – отметил Гадо.

Что такое Эллинистический период?

Эллинистический период – этап в истории стран Восточного Средиземноморья со времени походов Александра Македонского (334-323 гг до н. э.) до завоевания этих стран Римом, завершившегося 30 года до н. э. подчинением Египта. Об этом периоде говорится в библейских книгах Маккавеев.