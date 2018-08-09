У Єрусалимі знайшли унікальну золоту сережку: фото

Золоту жіночу сережку, якій за даними археологів налічується близько 2200 років виявили у Старому місті Єрусалима.

Про це інформує The Daily Mail.

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Прикраса скручена із золотих ниток із зображенням голови тварини з рогами (антилопи чи оленя). Вчені розповіли журналістам, що це перша золота прикраса, знайдена в Єрусалимі, яка датується Елліністичним періодом (приблизно ІІІ століттям до нашої ери).



Золота прикраса

Тварина на сережці має виразні великі очі, рот та інші риси голови, також прикраса дуже високої якості. Фахівці стверджують, що сережку створили за допомогою техніки, названої філігранню, у якій золоті нитки скручуються для створення складних візерунків.

"Це перший випадок, коли хтось знаходить золоту сережку з часів Еллінізму в Єрусалимі", – заявив Юваль Гадо, керівник розкопок, професор археології Тель-Авівського університету.



Золота сережка часів Еллінізму

За його словами, раніше археологи знаходили тільки глиняний посуд і монети, які можна було віднести до цього ж періоду. Схожі сережки були знайдені на узбережжі Середземного моря, але це дуже рідкісна знахідка для Ізраїлю.

Вчені вважають, що власником сережки була заможна жінка.



Прикраса заможної жінки



"Ймовірно, власницею прикраси була або грекиня, що жила в Єрусалимі, або місцева елліністична єврейка", – зазначив Гадо.

Що таке Елліністичний період ?Елліністичний період – етап в історії країн Східного Середземномор'я з часу походів Олександра Македонського (334-323 р.р. до н. е.) до завоювання цих країн Римом, що завершився 30 року до н. е. підпорядкуванням Єгипту. Про цей період йдеться у біблійних книгах Маккавеїв.