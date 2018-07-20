02:43
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна
Вєсті Кремля
20:58, 20 липня
Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів
Вєсті.UA
19:22, 20 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Археологи розкрили гранітний саркофаг, якому більше 2 тисяч років

515 Читать новость на русском
Загадковий чорний саркофаг знайдений у Єгипті відкрили
Загадковий чорний саркофаг знайдений у Єгипті відкрили / Фото з відкритих джерел

У єгипетському місті Александрія археологи розкрили гранітний саркофаг, що пролежав у землі більше 2 тисяч років.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також: Унікальне явище: науковці знайшли застиглу змію, якій 99 мільйонів років

Нагадаємо, що Саркофаг знайшли поряд із великою алебастровою головою, яка, імовірно, представляє того, хто похований у гробниці. Вчені сподівалися знайти у саркофазі речі, які допоможуть ідентифікувати, ким все-таки був цей чоловік. Припускалося, що це була досить шанована людина в Александрії. Однак знахідка здивувала вчених.

Дослідники очікували виявити цінності чи прикраси, або інші скарби. Натомість всередині знайдено останки трьох людей не знатного роду. Кістки лежали в червоній рідині. Археологи вважають, що останки могли належати солдатам.

Вага саркофага становить 30 тонн, а довжина – 2,65 м. Висота — 1,85 м, ширина — 1,65. Він виготовлений з граніту чорного кольору та на думку вчених, є одним із найбільших у своєму роді. Вчені зауважили, що в Александрії подібних поховань ще не знаходили.

Вчені відзначають, що чорний граніт був популярний у 4 столітті до нашої ери. Саркофаг розкрили 19 липня. 

Варто зазначити, що після поширення у мережі інтернеті новини про знахідку, деякі люди захотіли випити цієї рідини з саркофага. Відповідна петиція зібрала понад 2028 осіб підписів Сhange.org. Автором петиції є Іннес Маккендрік, програміст та розробник популярної гри No Man’s Sky.

Теги: Єгипет Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 20 липня: жахливі ДТП, ідея Путіна про референдум, скандал із главою МВС Італії
20 липня, 22:25 Головні новини 20 липня: жахливі ДТП, ідея Путіна про референдум, скандал із главою МВС Італії
3595
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 липня, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 738
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
20 липня, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 619
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
20 липня, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 348
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
20 липня, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 598
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
В Росії військовий розстріляв товаришів по службі і втік зі зброєю
 29 вересня 2017 , 19:06
Підірвати єдність, – Іспанія заявила про "російський слід" у каталонському референдумі
7 жовтня 2017 , 16:50
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук