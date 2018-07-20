Археологи розкрили гранітний саркофаг, якому більше 2 тисяч років

У єгипетському місті Александрія археологи розкрили гранітний саркофаг, що пролежав у землі більше 2 тисяч років.

Про це повідомляє The Verge.

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Нагадаємо, що Саркофаг знайшли поряд із великою алебастровою головою, яка, імовірно, представляє того, хто похований у гробниці. Вчені сподівалися знайти у саркофазі речі, які допоможуть ідентифікувати, ким все-таки був цей чоловік. Припускалося, що це була досить шанована людина в Александрії. Однак знахідка здивувала вчених.

Дослідники очікували виявити цінності чи прикраси, або інші скарби. Натомість всередині знайдено останки трьох людей не знатного роду. Кістки лежали в червоній рідині. Археологи вважають, що останки могли належати солдатам.

Вага саркофага становить 30 тонн, а довжина – 2,65 м. Висота — 1,85 м, ширина — 1,65. Він виготовлений з граніту чорного кольору та на думку вчених, є одним із найбільших у своєму роді. Вчені зауважили, що в Александрії подібних поховань ще не знаходили.

Вчені відзначають, що чорний граніт був популярний у 4 столітті до нашої ери. Саркофаг розкрили 19 липня.

Варто зазначити, що після поширення у мережі інтернеті новини про знахідку, деякі люди захотіли випити цієї рідини з саркофага. Відповідна петиція зібрала понад 2028 осіб підписів Сhange.org. Автором петиції є Іннес Маккендрік, програміст та розробник популярної гри No Man’s Sky.