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Археологи раскрыли гранитный саркофаг, которому более 2 тысяч лет

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Загадочный черный саркофаг найденный в Египте открыли
Загадочный черный саркофаг найденный в Египте открыли / Фото из открытых источников

В египетском городе Александрия археологи раскрыли гранитный саркофаг, который пролежал в земле более 2 тысяч лет.

Об этом сообщает The Verge.

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Напомним, что Саркофаг нашли рядом с большой алебастровой головой, которая, вероятно, представляет того, кто похоронен в гробнице. Ученые надеялись найти в саркофаге вещи, которые помогут идентифицировать, кем все-таки был этот человек. Предполагалось, что это была весьма уважаемый человек в Александрии. Однако находка удивила исследователей.

Исследователи ожидали обнаружить внутри ценности или украшения, или другие сокровища. Но внутри обнаружили останки трех человек не знатного рода. Кости лежали в красной жидкости. Археологи полагают, что останки могли принадлежать солдатам.

Его вес составляет 30 тонн, а длина – 2,65 м. Высота гранитного саркофага — 1,85 м, ширина — 1,65. Он изготовлен из гранита черного цвета и по мнению ученых, является одним из крупнейших в своем роде. Ученые заметили, что в Александрии подобных захоронений еще не находили.

Ученые отмечают, что черный гранит был популярен в 4 веке до нашей эры. Саркофаг вскрыли 19 июля.

Стоит отметить, что после распространения в интернет-сети новости о находке, некоторые люди захотели выпить этой жидкости из саркофага. Соответствующая петиция собрала более 2028 подписей Сhange.org. Автором петиции является Иннес Маккендрик, программист и разработчик популярной игры No Man's Sky.

Теги: История Египет
Источник: 24 Канал
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