В Индии бушует стихийное бедствие, которое унесло жизни уже 17 человек
На северо-востоке Индии бушуют наводнения, из-за чего начались оползни. В результате стихийного бедствия погибли 17 человек.
Об этом сообщает Xinhua.
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Масштабные наводнения бушуют на северо-востоке страны в трех штатах. Перекрыты многие автодороги, заблокирована и дорога вблизи границы с Китаем. Несколько сотен домов разрушены.
Причиной стали мощные ливни, которые подняли уровень воды в реках. Людей эвакуируют в специальные лагеря, где они могут пожить на время непогоды. Стоит отметить, что стихийное бедствие коснулось полумиллиона человек.
Смотрите видео потопа в Индии
Источник: 24 Канал
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