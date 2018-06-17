В Индии бушует стихийное бедствие, которое унесло жизни уже 17 человек

На северо-востоке Индии бушуют наводнения, из-за чего начались оползни. В результате стихийного бедствия погибли 17 человек.

Об этом сообщает Xinhua.

Читайте также: Жители Японии переживают едва ли не конец света: известно почему

Масштабные наводнения бушуют на северо-востоке страны в трех штатах. Перекрыты многие автодороги, заблокирована и дорога вблизи границы с Китаем. Несколько сотен домов разрушены.

Причиной стали мощные ливни, которые подняли уровень воды в реках. Людей эвакуируют в специальные лагеря, где они могут пожить на время непогоды. Стоит отметить, что стихийное бедствие коснулось полумиллиона человек.

Смотрите видео потопа в Индии