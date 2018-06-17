В Індії вирує стихійне лихо, що забрало життя вже 17 людей: відео

На північному сході Індії вирують повені, через що почались зсуви ґрунту. Внаслідок стихійного лиха загинули 17 людей.

Про це повідомляє Xinhua.

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Масштабні повені вирують на північному Сході країни у трьох штатах. Перекриті багато автошляхів, заблокована і дорога поблизу кордону з Китаєм. Кілька сотень будинків зруйновані.

Причиною стали потужні зливи, які підняли рівень води у річках. Людей евакуюють у спеціальні табори, де вони можуть пожити на час негоди. Варто зазначити, що стихійне лихо торкнулося півмільйона осіб.

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