В Індії вирує стихійне лихо, що забрало життя вже 17 людей: відео
На північному сході Індії вирують повені, через що почались зсуви ґрунту. Внаслідок стихійного лиха загинули 17 людей.
Про це повідомляє Xinhua.
Читайте також: Жителі Японії переживають ледь не кінець світу: відомо, чому
Масштабні повені вирують на північному Сході країни у трьох штатах. Перекриті багато автошляхів, заблокована і дорога поблизу кордону з Китаєм. Кілька сотень будинків зруйновані.
Причиною стали потужні зливи, які підняли рівень води у річках. Людей евакуюють у спеціальні табори, де вони можуть пожити на час негоди. Варто зазначити, що стихійне лихо торкнулося півмільйона осіб.
Дивіться відео потопу в Індії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Притула розповів зворушливу історію про хлопця, який пожертвував для армії цілу "квартиру"сьогодні, 14:39
-
Як сьогодні живуть люди в окупованому Донецьку: напруга, залпи артилерії та орки-патрулісьогодні, 13:59
-
У мережі розгорівся скандал довкола бійця АТО, який фанатіє від Росії та її футболістівсьогодні, 12:34
Коментарі