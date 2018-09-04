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В Индии достраивают самую высокую в мире статую: фото

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В Индии достраивают самую высокую в мире статую
В Индии достраивают самую высокую в мире статую / Укринформ

В Индии вскоре достроят самую высокую в мире статую, высота которой составит 240 метров – это вместе с постаментом. Статуя в два с половиной раза больше статуи Свободы в Нью-Йорке, и в два раза больше за нашу Родину-Мать в Киеве.

Сооружают будущий монумент-рекордсмен уже 5 лет, а расположен он в штате Гуджарат на западе Индии.

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Монумент называется "Статуя соборности" и посвящен Сардару Пателю – герою борьбы за независимость Индии от Британской империи.

В Індії добудовують найвищу статую у світі

В Индии достраивают самую высокую статую в мире

Над сооружением статуи сейчас работают более двух с половиной тысяч человек. А на ее строительство индийское правительство потратило 330 миллионов долларов. Торжественно открыть памятник планируют уже в следующем месяце. Власти региона и местные жители надеются, что статуя станет выдающимся памятником и привлечет внимание к региону туристов со всех уголков мира.

Напомним, ко Дню Независимости Украины статую Христа-Спасителя, что в Рио-де-Жанейро в Бразилии, в пятый раз подряд подсветили цветами украинского флага.

Теги: Индия
Источник: 24 канал
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