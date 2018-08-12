В Испании на статуе XII века нарисовали кошачью морду: курьезные фото

В Испании полиция разыскивает вандалов, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела XII века кошачью морду. Теперь скульптуру очищают от краски с помощью лазерных технологий.

Вандалам грозит штраф в 150 тысяч евро, передает The Local.

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Предполагают, что вандалы были фанатами группы Kiss, а кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера.



Испанские правоохранительные органы на официальной странице в Twitter попросили граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.

Собор Сантьяго – это объект мирового наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением,

– говорится в сообщении.

IMPORTANTE, DIFUSIÓN POR FAVOR

La Catedral de Santiago es Patrimonio de la Humanidad. Nos pertenece a todos. Estas pintadas, además de una falta absoluta de respeto o civismo, son DELITO.

Ayúdanos a encontrar al responsable/s.



Si sabes algo: 091 pic.twitter.com/bIXDVf6JDu — Policía Nacional (@policia) 6 серпня 2018 р.

К слову, в США 5-летний мальчик разбил статую стоимостью 130 тысяч долларов. Когда он схватился за грудь статуи, конструкция не выдержала и разбилась при падении.