В Испании на статуе XII века нарисовали кошачью морду: курьезные фото
В Испании полиция разыскивает вандалов, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела XII века кошачью морду. Теперь скульптуру очищают от краски с помощью лазерных технологий.
Вандалам грозит штраф в 150 тысяч евро, передает The Local.
Читайте также: В Киеве вандалы остановили электричку и разрисовали ее: видео с места происшествия
Предполагают, что вандалы были фанатами группы Kiss, а кошачьи усы имитируют сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера.
Испанские правоохранительные органы на официальной странице в Twitter попросили граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.
Собор Сантьяго – это объект мирового наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением,
– говорится в сообщении.
К слову, в США 5-летний мальчик разбил статую стоимостью 130 тысяч долларов. Когда он схватился за грудь статуи, конструкция не выдержала и разбилась при падении.