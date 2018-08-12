В Іспанії статуї XII століття намалювали котячу морду: курйозні фото
В Іспанії поліція розшукує вандалів, які намалювали на мармуровій статуї святого в соборі Сантьяго-де-Компостела ХІІ століття котячу морду. Тепер скульптуру очищають від фарби за допомогою лазерних технологій.
Вандалам загрожує штраф у 150 тисяч євро, передає The Local.
Читайте також: У Києві вандали зупинили електричку та розмалювали її: відео з місця події
Припускають, що вандали були фанатами групи Kiss, а котячі вуса імітують сценічний грим барабанщика групи Еріка Сінгера.
Іспанські правоохоронні органи на офіційній сторінці у Twitter попросили громадян про допомогу в пошуку вандалів. Їм загрожує штраф у розмірі 150 тисяч євро.
Собор Сантьяго – це об'єкт світової спадщини. Він належить нам усім. Крім демонстрації повної відсутності поваги і громадянськості, даний акт вандалізму є злочином,
– йдеться в повідомленні.
До слова, у США 5-річний хлопчик розбив статую вартістю 130 тисяч доларів. Коли він схопився за груди статуї, конструкція не витримала та розбилась при падінні.