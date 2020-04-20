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      В Индии новорожденного ребенка назвали Санитайзер

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      Ребенка в Индии назвали Санитайзер / Иллюстративное фото Shutterstock

      В Индии родители назвали новорожденного мальчика в честь дезинфицирующего средства – Санитайзер.

      Такое имя ребенок получил в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом пишет издание Kidspot.

      К слову В Индии ребенка назвали в честь коронавируса – Корона

      Родители объясняют, что имя Санитайзер выбрали не просто так, ведь именно это средство помогает людям защититься от коронавируса. Кроме этого, это будет напоминать о сложных временах, в которые родился их ребенок.

      Когда люди будут вспоминать о коронавирусе, они будут говорить, что именно это химическое средство спасло их от инфекции,
      – пояснил отец новорожденного.

      В России тоже не отстают с выбором оригинальных имен для своих детей во время эпидемии коронавируса. Так, супружеская пара назвала своего сына Ковид.

       

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости семьи Семья Дети и несовершеннолетние Индия
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