В Индии новорожденного ребенка назвали Санитайзер

В Индии родители назвали новорожденного мальчика в честь дезинфицирующего средства – Санитайзер.

Такое имя ребенок получил в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом пишет издание Kidspot.

К слову В Индии ребенка назвали в честь коронавируса – Корона

Родители объясняют, что имя Санитайзер выбрали не просто так, ведь именно это средство помогает людям защититься от коронавируса. Кроме этого, это будет напоминать о сложных временах, в которые родился их ребенок.

Когда люди будут вспоминать о коронавирусе, они будут говорить, что именно это химическое средство спасло их от инфекции,

– пояснил отец новорожденного.

В России тоже не отстают с выбором оригинальных имен для своих детей во время эпидемии коронавируса. Так, супружеская пара назвала своего сына Ковид.