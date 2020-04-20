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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Індії новонароджену дитину назвали Санітайзер

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      Дитину в Індії назвали Санітайзер / Ілюстративне фото Shutterstock

      В Індії батьки назвали новонародженого хлопчика на честь дезінфекуючого засобу – Санітайзер.

      Таке ім'я дитина отримала у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Про це пише видання Kidspot.

      До слова В Індії дитину назвали на честь коронавірусу – Корона

      Батьки пояснюють, що ім'я Санітайзер обрали недаремно, адже саме цей засіб допомагає людям захиститися від коронавірусу. Окрім цього, це буде нагадувати про складні часи, в які народилась їхня дитина. 

      Коли люди будуть згадувати про коронавірус, вони будуть говорити, що саме цей хімічний засіб врятував їх від інфекції,
      – пояснив батько новонародженого.

      В Росії теж не відстають з обранням оригінальних імен для своїх дітей під час епідемії коронавірусу. Так, подружня пара назвала свого сина Ковід.

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини сімʼї Сімʼя Діти і неповнолітні Коронавірус COVID-19 Індія
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