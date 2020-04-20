В Індії новонароджену дитину назвали Санітайзер

В Індії батьки назвали новонародженого хлопчика на честь дезінфекуючого засобу – Санітайзер.

Таке ім'я дитина отримала у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Про це пише видання Kidspot.

До слова В Індії дитину назвали на честь коронавірусу – Корона

Батьки пояснюють, що ім'я Санітайзер обрали недаремно, адже саме цей засіб допомагає людям захиститися від коронавірусу. Окрім цього, це буде нагадувати про складні часи, в які народилась їхня дитина.

Коли люди будуть згадувати про коронавірус, вони будуть говорити, що саме цей хімічний засіб врятував їх від інфекції,

– пояснив батько новонародженого.

В Росії теж не відстають з обранням оригінальних імен для своїх дітей під час епідемії коронавірусу. Так, подружня пара назвала свого сина Ковід.