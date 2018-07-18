В Индии обрушилась многоэтажка, под руинами оказалось полсотни человек
Во вторник ночью, 17 июля, в индийском городе Большая Нойда возле Нью-Дели шестиэтажный дом рухнул на соседний строительную площадку.
Об этом сообщает Reuters.
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По данным полиции, в результате инцидента погибли по меньшей мере 2 человека, а под обломками остаются 50 человек.
Мы достали из-под завалов два тела, сколько еще погибших, трудно сказать. Но люди в этом районе говорят нам, что там не было много семей, которые поселились в доме, а в основном там жили те, кто работали строителям,
– заявил генерал-инспектор милиции Рам Кумар.
Дом был построен несколько лет назад, поэтому в нем жило только двенадцать семей.
На месте завала сейчас работают сотни спасателей, для операции также задействовали несколько десятков медиков.