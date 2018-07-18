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В Индии обрушилась многоэтажка, под руинами оказалось полсотни человек

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Обвал шестиэтажки в Индии
Обвал шестиэтажки в Индии / EPA

Во вторник ночью, 17 июля, в индийском городе Большая Нойда возле Нью-Дели шестиэтажный дом рухнул на соседний строительную площадку.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным полиции, в результате инцидента погибли по меньшей мере 2 человека, а под обломками остаются 50 человек.

Мы достали из-под завалов два тела, сколько еще погибших, трудно сказать. Но люди в этом районе говорят нам, что там не было много семей, которые поселились в доме, а в основном там жили те, кто работали строителям,
– заявил генерал-инспектор милиции Рам Кумар.

Дом был построен несколько лет назад, поэтому в нем жило только двенадцать семей.

На месте завала сейчас работают сотни спасателей, для операции также задействовали несколько десятков медиков.

Теги: Жертвы Индия
Источник: 24 Канал
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