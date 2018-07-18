В Індії обвалилась багатоповерхівка, під руїнами опинилось півсотні людей

У вівторок вночі, 17 липня, в індійському місті Велика Нойда біля Нью-Делі шестиповерховий будинок впав на сусідній будівельний майданчик.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними поліції, внаслідок інциденту загинули щонайменше 2 людей, а під уламками залишаються 50 людей.

Ми дістали з-під завалів два тіла, скільки ще є загиблих важко сказати. Але люди в цьому районі кажуть нам, що там не було багато сімей, які оселились у будинку, а в основному там жили ті, хто працювали будівельникам,

– заявив генерал-інспектор міліції Рам Кумар.

Будинок був збудований кілька років тому, тож в ньому жило тільки дванадцять сімей.

На місці завалу зараз працюють сотні рятувальників, для операції також задіяли кількадесят медиків.